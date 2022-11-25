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Основателя «Правда кофе» арестовали после конфликта с полицейскими

Филипп Лейтес
Филипп Лейтес (Фото: amoCRM [RU] / YouTube)

Сотрудники полиции задержали четырех человек, которые разбили стекло на входе в бизнес-центр. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, отметив, что при задержании нарушители оказали активное сопротивление.

«23 ноября около полуночи в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на 5-й улице Ямского Поля. Прибывшими на место сотрудниками полиции были обнаружены четыре человека с признаками опьянения, которые разбили стекло входной двери в бизнес-центр. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия данные граждане не реагировали, после чего все были задержаны и доставлены в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника «РИА Новости», один из участников драки — основатель и владелец сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтес.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили, что два сотрудника патрульно-постовой службы по району Беговой с травмами обращались в медучреждение. При задержании нарушители причинили полицейским различные травмы, уточнили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием к Филиппу Лейтесу.

«В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Лейтесу назначили административный арест, следует из данных на сайте Савеловского районного суда.

Сеть «Правда кофе» располагает более 120 кофейнями в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, говорится на ее сайте.

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