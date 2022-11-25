Школу с детсадом и спорткластером в Москве построят по новым правилам

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В столичном районе Очаково-Матвеевское планируют возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером после того, как ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменения в правила землепользования и застройки этого объекта. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ввод в эксплуатацию этого объекта состоится до 2024 года.

Юлиана Княжевская рассказала, что площадь участка под будущее строительство на Большой Очаковской улице составит 2,3 га. Она пояснила, что здесь предполагается возвести общеобразовательную школу в пять этажей, максимальная высота здания не превысит 35 м. Рядом расположится трехэтажная пристройка дошкольного учреждения. Общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тыс. кв. м. Глава Москомархитектуры добавила, что на этой территории будет организован спортивный кластер с игровыми площадками для детей разного возраста и прогулочными площадками для дошкольников, а свободное от застройки пространство озеленят и благоустроят.

Летом этого года Сергей Собянин на своем сайте рассказал о развитии районов Раменки и Очаково-Матвеевское по программе «Мой район». Он напомнил, что строительство Солнцевской линии метро радикально решило транспортную проблему этой части Москвы — было открыто сразу пять станций. Свыше 17 тыс. жителей из 69 домов, расселяемых по программе реновации, должны переехать в новые квартиры. Первые из них получили жилье на Матвеевской улице еще в конце 2018 года, а в настоящее время идет заселение двух новостроек на Большой Очаковской и Веерной улицах. Говоря о социальной инфраструктуре, мэр сообщил, что ведется реконструкция четырех поликлиник, к 2023 году планируется завершить строительство детсада в новом ЖК на Аминьевском шоссе.

Планы по возведению социальных объектов в рамках реновации этих районов Стройкомплекс столицы анонсировал в 2020 году. Тогда проект планировки предусматривал возведение во 2-м и 4-м кварталах в Очаково-Матвеевском школы, двух детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса. В феврале этого года город выдал разрешение на строительство трехэтажного детского сада на Большой Очаковской улице площадью 3,5 тыс. кв. м., оно будет действовать до августа 2024-го.