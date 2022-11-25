Минобороны показало кадры пуска ракет «Калибр» с подлодки «Магадан»

Новая дизель-электрическая подлодка «Магадан» произвела пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям в акватории Японского моря, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Пуски производили, когда подлодка полностью погрузилась под воду. В Минобороны отметили, что перед учебным пуском она скрытно вошла в заданный район. Помощь при пуске оказывали корабли и другие суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации.

На видеозаписи, которую опубликовало агентство, видно, как лодка с экипажем на корпусе отчаливает от берега. Когда она выходит в открытое море, военные приступают к маневрам. Экипажу дважды дают сигнал о «боевой тревоге» — сначала об «атаке морской цели», затем об «атаке наземного объекта противника». Затем военные производят пуски. После обоих залпов видны поднимающиеся в небо ракеты. В конце один из членов экипажа объявляет, что пуски прошли без замечаний.

«Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км», — сообщили в Минобороны.