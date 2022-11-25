Минобороны показало кадры пуска ракет «Калибр» с подлодки «Магадан»
Новая дизель-электрическая подлодка «Магадан» произвела пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям в акватории Японского моря, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Пуски производили, когда подлодка полностью погрузилась под воду. В Минобороны отметили, что перед учебным пуском она скрытно вошла в заданный район. Помощь при пуске оказывали корабли и другие суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации.
На видеозаписи, которую опубликовало агентство, видно, как лодка с экипажем на корпусе отчаливает от берега. Когда она выходит в открытое море, военные приступают к маневрам. Экипажу дважды дают сигнал о «боевой тревоге» — сначала об «атаке морской цели», затем об «атаке наземного объекта противника». Затем военные производят пуски. После обоих залпов видны поднимающиеся в небо ракеты. В конце один из членов экипажа объявляет, что пуски прошли без замечаний.
«Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км», — сообщили в Минобороны.
«Калибр» — это высокоточная крылатая ракета большой дальности, которую используют для поражения как наземных целей, так и кораблей и подводных лодок. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км.
«Магадан» — третья подводная лодка проекта 636.3, выпущенная в серии специально для Тихоокеанского флота. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин. Их длина достигает 73,8 м, рабочая глубина погружения — 240 м, а предельная — 300 м. Максимальная дальность хода — 7 500 миль. Подлодку построили на «Адмиралтейских Верфях» в Санкт-Петербурге. В марте 2021 года ее спустили на воду, а в октябре того же года она вошла в состав Военно-морского флота России.