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Мексика заявила о готовности шести стран вступить в Тихоокеанский альянс

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард: шесть стран готовы вступить в Тихоокеанский альянс

Коста-Рика, Эквадор, Канада, Корея, Сингапур и Гондурас выразили желание вступить в Тихоокеанский альянс, сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на пресс-конференции по итогам встречи министров государств-членов альянса. Трансляция мероприятия шла на странице мексиканского МИДа в Twitter.

«Почти вся сессия была посвящена выступлениям тех, кто хочет присоединиться к альянсу <...> Коста-Рика, Эквадор, Канада, [Южная] Корея, Сингапур и Гондурас. Сегодня мы это обсуждали, расширение альянса идет быстрыми темпами, это успех», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Все эти страны, по словам Эбрарда, начали процедуру присоединения. Еще две страны — Новая Зеландия и Австралия — присутствуют на встречах альянса в качестве наблюдателей, уточнил он.

Тихоокеанский альянс — это региональный торговый блок, созданный в 2011 году. В него входят четыре страны — Чили, Колумбия, Мексика и Перу. На сайте организации сказано, что ее цели — создание условий для свободного движения товаров, услуг, ресурсов и граждан, стимулирование роста и развития конкурентоспособности экономик. Также члены альянса стремятся обеспечить благосостояние своих граждан и совместными усилиями преодолеть социально-экономическое неравенство

Мексика председательствует в организации, пишет El Financiero. 25 ноября в Мехико должна была состояться встреча глав государств альянса, на которой председательство в организации должно было перейти к Перу. Однако президент страны Педро Кастильо не смог выехать из страны, так как в этом ему отказал парламент.

Согласно перуанскому законодательству, президент должен запрашивать у парламента разрешение на выезд из страны, уточняет Associated Press. Конгресс республики трижды отказывал Кастильо в выезде из-за обвинений в коррупции, пишет агентство. Так, президент не смог покинуть страну для встречи с папой римским Франциском и посетить инаугурацию президента Колумбии Густаво Петро.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил перенести саммит в Перу из-за ситуации с Кастильо, пишет El Financiero. Эбрард в рамках пресс-конференции подтвердил, что мероприятие пройдет в столице страны, городе Лима, его дата пока не определена. Глава мексиканского МИДа обратился к главам стран-членов альянса с просьбой согласовать дату встречи.

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