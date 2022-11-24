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В мэрии назвали сроки окончания строительства дворца спорта в Некрасовке

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Строительство дворца спорта, находящегося в районе Некрасовка, завершено на 82%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, возведение объекта будет полностью завершено в первом квартале следующего года. На сегодняшний день на ледовой арене идут пусконаладочные работы оборудования. Специалисты уже установили скалодром в экстрим-зоне, в ближайшее время они приступят к монтажу внутреннего скейт-парка.

Руководитель столичного градостроительного комплекса заявил, что на объекте общей площадью 23 тыс. кв. м расположатся 12 функциональных зон. В спорткомплексе появится возможность проводить соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

«Строительство дворца спорта является продолжением работы по комплексному развитию района Некрасовка, где сегодня возводятся недостающие объекты социального назначения, — уточнил Андрей Бочкарев. — Он станет самым крупным спортивным объектом в Некрасовке и настоящим центром притяжения».

Новое сооружение входит в состав транспортно-пересадочного узла «Некрасовка». ТПУ расположен на юго-востоке Москвы и объединяет одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Его пассажиропоток может составлять до 25 млн человек в год.

Теги
Москва Строительство транспорт Дворец спорта Андрей Бочкарев
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