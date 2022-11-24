Постпред России в ЮНЕСКО покинул свой пост

Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов покинул эту должность, а также ушел с поста председателя Комитета всемирного наследия. Об этом он сообщил в своем письме, адресованном членам комитета, передает Le Figaro.

«Имею честь сообщить вам об окончании моей миссии в качестве постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО. <...> На момент написания этого письма я не могу оставаться на посту председателя 45-й сессии Комитета всемирного наследия», — заявил Кузнецов.

Согласно правилам ЮНЕСКО, после ухода главы комитета в отставку на замену ему назначают представителя той страны, которая идет следующей в алфавитном порядке на английском языке. Таким образом, после России страной, которая назначит нового председателя Комитета всемирного наследия, будет Саудовская Аравия.

Александру Кузнецову 71 год. Должность постпреда России в ЮНЕСКО он занял в 2016 году. С 1995 по 2000 год он был заместителем постпреда России в ЮНЕСКО в Париже. До этого работал в российских посольствах в Аргентине, Испании, США и Франции. С 2000 по 2005 год работал в Департаменте внешнеполитического планирования МИД России, сначала замдиректора, а потом стал руководителем. С 2005 по 2012 — чрезвычайный и полномочный посол России в Испании. В 2012 году его назначили на должность директора историко-документального департамента МИД.