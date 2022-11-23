В мэрии рассказали о нюансах отделки станции БКЛ «Сокольники»

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили работы по облицовке мрамором зоны перехода со станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро на одноименную станцию Сокольнической линии. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, такой же сорт мрамора использовался в 1930-е годы при сооружении первой линии метро. «Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором Уфалей», — уточнил руководитель столичного градостроительного комплекса.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (ГК «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что при отделке строящейся станции БКЛ «Сокольники» используется натуральный камень разных видов.

«Отделка первого вестибюля, обеспечивающего пересадку на Сокольническую линию и выход к Русаковской улице, практически полностью завершена: мрамором облицованы стены и колонны, а пол выложен гранитом», — добавил Кравцов.

По словам гендиректора холдинга, чтобы разделить пассажиропоток, рабочие строят сразу две пересадки между БКЛ и красной линией, на обеих продолжаются отделочные работы. Ранее строителями была полностью выполнена архитектурная отделка платформенного участка «Сокольников» и второго вестибюля станции, обеспечивающего выход к Песочному переулку и парку «Сокольники».

Помимо «Сокольников» в состав северо-восточного участка БКЛ метро входят возводимые станции «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», которые временно функционируют в составе Некрасовской линии метро.