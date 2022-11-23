Трамп призвал провести повторные выборы в конгресс в Аризоне

В американском штате Аризона стоит провести повторные выборы в конгресс, заявил экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Эти выборы были позором. Когда республиканцы подготовили все к Дню выборов и затем, когда это произошло, республиканские машины [по обработке голосов] были сломаны <...> Следует как минимум провести повторные выборы в Аризоне», — написал он.

Трамп уже требовал провести повторные выборы в штате 12 ноября. Тогда он также опубликовал пост в социальной сети. Выборы в штате, по словам Трампа, были «испорчены» из-за действий «коррумпированных» чиновников. Он заявил, что в округе Марикопа в центральной части штата не работали аппараты для электронного голосования, причем это происходило «только в республиканских» районах.

Выборы в сенат и палату представителей американского конгресса прошли в начале ноября.Сенатором от Аризоны стал кандидат от Демократической партии США Марк Келли, пишет The New York Times. Он победил республиканца Блейка Мастерса с результатом в 51,4% голосов. Мастерс набрал 46,5% голосов избирателей, отмечает газета.

Трамп на выборах президента США в 2016 году был кандидатом от Республиканской партии.

Трамп не раз выступал с заявлениями по поводу фальсификации выборов. В частности, в 2020 году он пытался переизбираться на пост президента, но потерпел поражение. Экс-президент его не признал и заявил, что у него «украли» победу. Выборы с результатом в 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа тогда выиграл действующий президент США, кандидат от демократов Джо Байден.

Трамп утверждал, что выборы выиграл он, и что голосование было проведено с многочисленными нарушениями. Он и его команда оспаривали в суде результаты в ряде ключевых штатов, однако на окончательный результат это не повлияло.

Когда 6 января 2021 года в здании конгресса США проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов, туда ворвались сторонники Трампа и захватили Капитолий. Заседание было сорвано. Протестующих удалось выгнать из здания только через несколько часов. В ходе столкновений погибли пять человек. Впоследствии против участников акций протеста заводили дела, они получали реальные сроки.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму. Руководители крупных соцсетей, включая Twitter, Facebook и Instagram, увидели угрозу подстрекательства к насилию в постах, опубликованных экс-президентом незадолго до нападения на Капитолий. Его аккаунты заблокировали.