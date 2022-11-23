Ефимов анонсировал создание в Москве 6 тыс. новых рабочих мест

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО )

В этом году столичные власти заключили десять соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), благодаря которым смогут трудоустроиться почти 6 тыс. человек. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что речь идет о контрактах с застройщиками — они проинвестируют 34 млрд руб. в возведение социальных и деловых объектов площадью свыше 309 тыс. кв. м.

Московская программа стимулирования МПТ предоставляет девелоперам льготы при переоформлении земельных участков под жилищное строительство, если одновременно они инвестируют в сооружение коммерческих, промышленных, а также социальных объектов — детских садов, школ, спортивных комплексов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил проекты в рамках МПТ по возведению семи детсадов и трех школ в Раменках, Гольяново, Орадном, Марьино, Северном Медведкове, Головинском и Бабушкинском районах.

Благодаря такой мере город, помимо новых рабочих мест, получает сбалансированную застройку районов, их насыщение социальными объектами, развитие рынка труда и решение проблемы «маятниковой миграции» между районами, а также разгрузку общественного транспорта. Инвестор взамен получает доходы от реализации и жилья, и бизнес-объектов. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что с начала действия программы в 2020 году было подписано соглашений на строительство 40 образовательных учреждений — 25 детсадов и 15 школ, а прирост занятости по этим проектам оценивается в 3,2 тыс. новых рабочих мест.

Столичные власти постоянно дорабатывают и расширяют условия программы в зависимости от текущей экономической ситуации. Так, в этом году инвестор получил возможность увеличить объем льгот: при уменьшении срока строительства от полугода до года он получает дополнительные 5% льготы, более одного года — 10%. Увеличен и предельно допустимый срок возведения объекта МПТ — теперь договор с городом действует до завершения строительства многоквартирного дома, а не 3-6 лет, как это было изначально. Кроме того, девелоперу разрешили привлекать к проекту больше соисполнителей: сейчас состав участников таких компаний может совпадать на 51%, а прежде это были минимум 75%.

Заявку на участие в программе стимулирования создания МПТ можно подать онлайн через сервис на Инвестиционном портале Москвы. Как сообщили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений, это уже сделали застройщики из таких структур, как ГК «ПИК», «Пионер», «ФСК», Afi Development, Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group и ряд других.