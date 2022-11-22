Путин назвал Кастро одним из самых ярких лидеров «драматичного ХХ века»

Владимир Путин и Фидель Кастро на встрече в 2000 году (Фото: Rafael Perez / Reuters)

Фидель Кастро был одним из наиболее ярких лидеров XX века, он боролся за свободу угнетенных народов, социальное равенство и «торжество идей добра, мира и справедливости», заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника кубинскому революционеру в Москве. Запись выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

«Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века, по-настоящему легендарной личностью, символом целой эпохи — эпохи национально-освободительных движений, краха колониальной системы и создания новых самостоятельных, независимых государств Латинской Америки и Африки», — заявил российский президент.

Путин добавил, что не раз встречался с Кастро. Последний их разговор состоялся в июле 2014 года. «Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени, времени становления многополярного мироустройства», — рассказал глава государства. Он назвал завещанную Кастро дружбу между Россией и Кубой достоянием двух народов.

Памятник Фиделю Кастро появился в районе Сокол на севере Москвы, на названной в честь революционера площади. На церемонии открытия присутствовал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Он поблагодарил российскую сторону и создателей памятника — скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

«Личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами», — отметил Диас-Канель.

Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения. Он руководил страной с 1959 по 2008 год, после чего главой государства стал его брат Рауль Кастро, который возглавлял Государственный совет до 2018 года. Затем председателем Госсовета стал Диас-Канель, а в 2019 году в стране был восстановлен пост президента.

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.