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Президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку по случаю Дня благодарения, сообщает Fox News.

«А теперь, на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Шоколадку и Крошку», — торжественно заявил президент.

В этом году для участия в помиловании были выбраны индейки, получившие свое имя в честь популярного лакомства — печенья с шоколадной крошкой.

Индейки прибыли в Вашингтон из штата Северная Каролина. У них есть свои аккаунты в соцсетях. Ночь перед церемонией они провели в фешенебельном отеле, а после нее вернутся в Северную Каролину, где проведут остаток дней в сельскохозяйственном колледже местного университета, сообщает National Public Radio.

Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков поставляют индеек в Белый дом на День благодарения с 1947 года, когда птицу подарили президенту Гарри Трумэну. Первоначально индейки предназначались для праздничного стола. В 1963 году Джон Кеннеди стал первым президентом, который отказался от подарка и «помиловал» птицу. С 1989 года, когда Джордж Буш-старший официально помиловал птицу и формализовал церемонию, сложилась традиция, которая продолжается и сейчас.

В прошлом году Байден помиловал индеек из Индианы. Их звали Арахисовое масло и Джем.