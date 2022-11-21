Суд сократил лидеру хакерской группировки Lurk срок заключения

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
В Думе решили уточнить перечень заграничных операций для контрактников Политика, 18:41
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 18:35
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 18:31
Токен Solana обвалился на 62% с начала месяца. Причины и перспективы Крипто, 18:26
Генсек НАТО перепутал Россию и Украину Политика, 18:23
Bloomberg узнал о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти Экономика, 18:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сборная Англии забила Ирану шесть мячей в игре с 24 добавленными минутами Спорт, 18:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 18:08
НАТО связало приемлемые условия на переговорах с военной поддержкой Киева Политика, 18:07
В Роскомнадзоре заявили, что не просили телеканалы глушить слово «война» Политика, 18:07
Футболисты сборной Ирана не стали петь гимн, поддержав жертв протестов Спорт, 18:00
Путин обвинил западные страны в дисбалансе на рынке продовольствия Политика, 17:59
Сбербанк подал иски из-за утраты контроля над европейскими «дочками» Финансы, 17:58
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Суд сократил лидеру хакерской группировки Lurk срок заключения

Лидеру хакерской группировки Lurk Козловскому на восемь месяцев сократили срок в колонии
Константин Козловский
Константин Козловский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Свердловский областной суд смягчил приговор лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому и снизил ему срок заключения на восемь месяцев. 

По словам защитника, прокуратура просила увеличить Козловскому срок с 14 до 18 лет. Однако суд снизил срок на восемь месяцев из-за истечения срока давности по статьям о создании, использовании и распространении заведомо вредоносных компьютерных программ, а также о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 273 и 272 УК). 

В феврале суд в Екатеринбурге приговорил Козловского и еще девятерых членов Lurk к различным срокам. Козловский получил 14 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и неправомерное получение доступа к компьютерной информации (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 272 УК). 

По версии следствия, хакеры атаковали финансовые учреждения, в том числе Центробанк, Металлоинвестбанк и Русский международный банк. Хакеров задержали летом 2016 года, ФСБ оценила ущерб от их действий в 1,2 млрд руб.

Теги
хакеры суд Екатеринбург
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Хакера приговорили к пяти годам колонии за кражу 1,2 млрд руб. из банков
Общество
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки Lurk
Общество
МВД опровергло обвинения хакера в пропаже часов за $100 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter