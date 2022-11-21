Суд сократил лидеру хакерской группировки Lurk срок заключения

Лидеру хакерской группировки Lurk Козловскому на восемь месяцев сократили срок в колонии

Константин Козловский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Свердловский областной суд смягчил приговор лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому и снизил ему срок заключения на восемь месяцев.

По словам защитника, прокуратура просила увеличить Козловскому срок с 14 до 18 лет. Однако суд снизил срок на восемь месяцев из-за истечения срока давности по статьям о создании, использовании и распространении заведомо вредоносных компьютерных программ, а также о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 273 и 272 УК).

В феврале суд в Екатеринбурге приговорил Козловского и еще девятерых членов Lurk к различным срокам. Козловский получил 14 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и неправомерное получение доступа к компьютерной информации (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 272 УК).

По версии следствия, хакеры атаковали финансовые учреждения, в том числе Центробанк, Металлоинвестбанк и Русский международный банк. Хакеров задержали летом 2016 года, ФСБ оценила ущерб от их действий в 1,2 млрд руб.