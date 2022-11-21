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Посол Индонезии допустил запуск прямых рейсов в страну из Москвы до лета

Посол Индонезии допустил запуск прямых рейсов в страну из Москвы до лета 2023 года
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Индонезия надеется, что прямые рейсы между Москвой и Джакартой, а также островом Бали начнут выполнять до лета 2023 года, заявил «РИА Новости» посол в государства в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них — открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе», — сказал он.

Сейчас, по данным агрегаторов, долететь до Бали из Москвы прямым рейсом нельзя. Туристам доступны варианты с пересадками в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре. Минимальная цена билета в ноябре — 40 тыс. руб. Самый дешевый билет из Москвы до Джакарты обойдется туристу в 36,4 тыс. руб. Пересадки авиакомпании предлагают делать в Стамбуле, Коломбо (Шри-Ланка), в Кувейте и в Бангкоке.

Приток туристов на остров Бали упал в период пандемии коронавируса. Авиакомпании перестали выполнять рейсы между Москвой и курортом из-за связанных с ней ограничений. Ранее перелеты на остров выполняли «Аэрофлот» и «Россия».

В октябре посол пояснял, что для возобновления рейсов авиакомпании должны подать новую заявку и получить соответствующее разрешение. В июне президент России Владимир Путин рассказывал, что Москва и Джакарта обсуждают возможность возобновления перелетов.

«Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим», — отмечал глава государства.

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Сейчас для въезда в Индонезию туристам необходимо предъявить документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В стране признаются вакцины Sinovac (CoronaVac) и Sinopharm, Bio Farma Covid-19, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и российский «Спутник V».

Теги
Индонезия посол авиасообщение Бали Джакарта
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