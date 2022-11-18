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В редакцию The New York Times пришел мужчина с топором и мечом

В редакцию газеты The New York Times на Манхэттене пришел мужчина с топором и мечом

В Нью-Йорке мужчина, вооруженный топором и мечом вошел в вестибюль здания газеты New York Times, пишет Associated Press со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел около 12:00 17 ноября по местному времени (20:00 мск). Мужчина потребовал, чтобы ему дали пообщаться с сотрудниками отдела политики. Когда ему отказали, он сдал оружие и стал дожидаться сотрудников экстренных служб.

В полиции уточнили, что днем на номер 911 поступило обращение. Звонивший сказал оператору, что в редакцию пришел мужчина с ножом.

Мужчину забрали из здания и доставили в больницу для медосвидетельствования.

Редакция The New York Times находится в центра Манхэттена.

Теги
New York Times Нью-Йорк вооруженный человек
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