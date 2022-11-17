Ефимов заявил о налоговых льготах резидентам федцентра БПЛА в «Руднево»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

На территории индустриального парка «Руднево» в Восточном административном округе в 2023 году заработает Федеральный центр беспилотных авиасистем — площадки промышленного производства БПЛА. Поскольку скоро «Руднево» войдет в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», резидентам будущего центра будут положены налоговые льготы, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Экономия для бизнеса на налогах, по его оценкам, составит в среднем свыше 20% в год.

Сейчас в Москве уже расположено большое количество предприятий по выпуску дронов, теперь же столичное правительство намерено «приземлить» их на одной площадке инновационного развития. Впоследствии в «Руднево» будет создан учебный центр по подготовке операторов БПЛА с целью создания кадрового резерва высококвалифицированных узкопрофильных специалистов.

По словам Ефимова, Москва является не только ключевым производителем, но и важным рынком сбыта БПЛА: «Их использует как частный бизнес, так и многие отрасли городского хозяйства: в частности, при контроле хода строительства, для обследования и выявления самостроя, при создании цифровых моделей местности и так далее».

Реорганизация бывшей промзоны «Руднево» началась в 2020 году. Столичные власти задумали проект как кластер для производителей высокотехнологичной продукции — от нанотехнологий до энергосберегающих систем. После полного запуска в 2023 году «Руднево» станет шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва».