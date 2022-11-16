РБК проведет первый форум о меняющих бизнес технологиях RBC.Tech

Фото: РБК

Во вторник, 22 ноября, в новом Центре событий РБК в Москве впервые состоится форум RBC.Tech о технологиях, меняющих бизнес. Среди ключевых тем мероприятия:

обсуждение будущего технологий с учетом новых реалий 2022 года;

стимулы и барьеры для развития российских технологий и перспектива нового инновационного прорыва;

вопросы импортозамещения;

искусственный интеллект на российском рынке электронной коммерции;

инвестиции в разработку технологий для бизнеса;

FinTech — перспектива финансовых технологий в условиях внешних ограничений;

MedTech — цифровая трансформация здравоохранения;

Agrotech — технологии в агропромышленном комплексе.

К участию в форуме приглашены топ-менеджеры ведущих российских компаний — МТС, «Сбера», «Северстали», «Ростелекома» и других, а также представители научного сообщества.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 22 ноября в Центре событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте RBC.Tech.