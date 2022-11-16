РБК проведет первый форум о меняющих бизнес технологиях RBC.Tech

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16:00
«Ростех» направил Минобороны новые самолеты Су-34 и РСЗО «Торнадо» Политика, 16:47
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 16:44
Совфед одобрил отмену налога с доходов по бумагам технологичных компаний Инвестиции, 16:42
Падение ракет в Польше. Что известно к 16:30 Политика, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Левандовски дисквалифицировали на три игры за жест в адрес судьи Спорт, 16:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:30
Кравцов сообщил о разработке курса для школьников о поведении при ЧС Общество, 16:26
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 16:21
Bloomberg предупредил о неустойчивости крупнейшего ралли на рынках Азии Инвестиции, 16:18
Отток средств с централизованных криптобирж усилился. К чему это приведет Крипто, 16:11
РБК проведет первый форум о меняющих бизнес технологиях RBC.Tech Технологии и медиа, 16:09
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 16:09
Технологии и медиа ,  
0 

РБК проведет первый форум о меняющих бизнес технологиях RBC.Tech

Фото: РБК
Фото: РБК

Во вторник, 22 ноября, в новом Центре событий РБК в Москве впервые состоится форум RBC.Tech о технологиях, меняющих бизнес. Среди ключевых тем мероприятия:

  • обсуждение будущего технологий с учетом новых реалий 2022 года;
  • стимулы и барьеры для развития российских технологий и перспектива нового инновационного прорыва;
  • вопросы импортозамещения;
  • искусственный интеллект на российском рынке электронной коммерции;
  • инвестиции в разработку технологий для бизнеса;
  • FinTech — перспектива финансовых технологий в условиях внешних ограничений;
  • MedTech — цифровая трансформация здравоохранения;
  • Agrotech — технологии в агропромышленном комплексе.

К участию в форуме приглашены топ-менеджеры ведущих российских компаний — МТС, «Сбера», «Северстали», «Ростелекома» и других, а также представители научного сообщества.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 22 ноября в Центре событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте RBC.Tech.

Теги
РБК форум цифровизация
Материалы по теме
РБК объявил об открытии Центра событий в Москве
Общество
«Возможен временный откат»: как изменился «баланс букв» в ESG
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter