РБК проведет первый форум о меняющих бизнес технологиях RBC.Tech
Во вторник, 22 ноября, в новом Центре событий РБК в Москве впервые состоится форум RBC.Tech о технологиях, меняющих бизнес. Среди ключевых тем мероприятия:
- обсуждение будущего технологий с учетом новых реалий 2022 года;
- стимулы и барьеры для развития российских технологий и перспектива нового инновационного прорыва;
- вопросы импортозамещения;
- искусственный интеллект на российском рынке электронной коммерции;
- инвестиции в разработку технологий для бизнеса;
- FinTech — перспектива финансовых технологий в условиях внешних ограничений;
- MedTech — цифровая трансформация здравоохранения;
- Agrotech — технологии в агропромышленном комплексе.
К участию в форуме приглашены топ-менеджеры ведущих российских компаний — МТС, «Сбера», «Северстали», «Ростелекома» и других, а также представители научного сообщества.
Начало мероприятия запланировано на 10:00 22 ноября в Центре событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте RBC.Tech.