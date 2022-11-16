Estée Lauder объявила о покупке модного дома Tom Ford за $2,8 млрд

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder объявил о подписании сделки по приобретению модного дома Tom Ford за $2,8 млрд, соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«В результате трансформационной сделки его (бренда Tom Ford. — РБК) давний партнер, компания Estée Lauder Companies («ELC»), станет единственным владельцем бренда Tom Ford и всей его интеллектуальной собственности», — говорится в заявлении.

По условиям сделки, основатель и гендиректор бренда Том Форд будет выступать в качестве креативного лица после закрытия сделки и до конца 2023 года, а гендиректор Tom Ford International Доменико Де Соле останется консультантом на тот же срок.

Производитель мужской одежды, обуви и парфюмерии Ermenegildo Zegna Group и производитель оптики Marcolin заключают долгосрочные лицензионные соглашения на продукцию Tom Ford в своих сегментах.

Ранее Estée Lauder обладала лицензионным соглашением на парфюмерию и косметику Tom Ford. Также компания владеет брендами косметики и парфюмерии Clinique, Lab Series, MAC, La Mer, Bobbi Brown, Jo Malone London и др.

О том, что Estée Lauder планирует покупать Tom Ford, ранее писала Financial Times. Если сделка состоится, для Estée Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании, отмечала газета.

В начале ноября The Wall Street Journal сообщила, что купить Tom Ford хочет французская компания Kering SA (владеет брендами Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent). Однако, по данным FT, сторонам не удалось прийти к соглашению и переговоры провалились.

WSJ еще в августе писала, что компания обсуждает покупку Tom Ford. На тот момент рыночная капитализация компании составляла около $97,59 млрд.

Estée Lauder в начале марта приостановила бизнес-инвестиции и инициативы своих компаний в России, а позже и коммерческую деятельность. Компания закрыла все принадлежащие ей магазины, прекратила онлайн-торговлю и поставки в розничные магазины.