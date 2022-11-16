Ефимов назвал 11-го участника программы льготной аренды земли за ₽1 в год

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Новым участником программы столичной мэрии по предоставлению льготной аренды земли под производство стала компания «Базис+», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С момента запуска льготной программы весной 2022 года это уже 11-й по счету договор с инвестором.

«Базис+» получила без торгов земельный участок площадью 2,5 га на улице Зенитчиков в столичном районе Митино, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Там компания обязалась в течение пяти лет возвести завод по производству упаковки: картон, синтетическую пленку, клеевую основу для этикеток, а также упаковку типа TetraPak. Площадь самого сооружения по плану составит 25 тыс. кв. м.

Ефимов оценил вложения инвестора в этот проект на уровне 1,6 млрд руб. По словам же главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, 90 сотрудников нового предприятия смогут производить там не менее 50 тыс. т продукции.

Предприятие в Митино признано московскими властями так называемым масштабным инвестиционным проектом (МаИП). С 2016 года город выделяет инвесторам, намеревающимся возвести производство по этой программе, землю в аренду без торгов на пять лет. В рамках антикризисной поддержки столичной промышленности с марта 2022 года программу обновили: теперь стоимость аренды будет стоить инвестору символический 1 руб. ежегодно. Договор с компанией «Базис+» стал 11-м с весны и третьим за последнюю неделю подобным соглашением.