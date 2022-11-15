Умер исполнитель песни «Утомленное солнце» Ежи Поломский

Ежи Поломский (Фото: Олег Кулеш / РИА Новости)

Польский эстрадный певец Ежи Поломский умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил польский телеканал Polsat News со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую.

По словам Левандовской, Поломский умер вечером 14 ноября в варшавской больнице. Позже смерть Поломского подтвердило министерство культуры Польши.

«В возрасте 89 лет скончался очень популярный у публики певец, чьи хиты пела вся Польша, артист, известный своей скромностью и профессионализмом — Ежи Поломский. Да упокоится он с миром», — написали в твиттер-аккаунте министерства.

Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в городе Радом.

Карьеру солиста он начал в 1959 году. В шестидесятых-семидесятых годах многие песни в его исполнении стали хитами: «Синий платочек», «Утомленное солнце» и «Это последнее воскресенье».

За свои творческие достижения Поломский в 2008 году получил серебряную медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» — польскую награду Минкультуры за вклад и развитие в отрасль.