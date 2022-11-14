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В мэрии рассказали о перспективах развития прилегающих к МЦД территорий

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Московские центральные диаметры станут мощным драйвером развития прилегающих территорий — об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 млн кв. м различной недвижимости. «В полуторакилометровой зоне влияния станций может быть построено 13,3 млн кв. м жилья, а также 10,1 млн кв. м нежилой недвижимости, — уточнил глава столичного градостроительного комплекса. — Такой объем деловой и коммерческой застройки наряду с жильем позволит создать около 1,2 млн новых рабочих мест, что полностью отвечает политике полицентризма и комплексного развития территорий».

По словам Бочкарева, запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам МЦД в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят: «Маршруты МЦД выбраны не случайно — они затрагивают зоны активного городского развития», — добавил вице-мэр.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что программа развития МЦД стала одним из самых важных проектов в городе наряду с запуском МЦК и строительством БКЛ метро.

«Именно запуск МЦД формирует основу агломерационного транспорта столичного региона. И уже сегодня можно говорить, что этот проект даст положительный эффект для развития всего города», — пояснила Княжевская.

Теги
Москва метро Москвы Строительство Андрей Бочкарев комплексная застройка рабочие места
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