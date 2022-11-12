На зеленой ветке метро закрыли участок от «Автозаводской» до «Орехово»

На зеленой ветке метро Москвы на полгода закрыли участок от «Автозаводской» до «Орехово»

В московском метро примерно на полгода закрыли участок Замоскворецкой (зеленой) ветки от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за реконструкции тоннеля.

Для обеспечения транспортной доступности запущены два бесплатных компенсационных маршрута (КМ) от «Царицыно» и «Орехово» до «Автозаводской» Продолжит ходить и автобус КМ от «Каширской» до «Каховской». Бесплатными также станут экспресс-маршруты е80 (от Загорья до «Таганской») и е85 (от Каширского шоссе до «Добрынинской»).

Кроме того, власти обещали уменьшить интервалы на маршрутах е80, е85, м19, 831, 864 и с854, а на 844-м и 852-м пустить автобусы с большей вместимостью. Маршруты е85, м77, м88, м89 и 888к продлят до ближайших работающих станций метро и МЦК.

Пассажирам также рекомендуют использовать железнодорожный транспорт — второй диаметр и электрички на павелецком направлении. От станций Бирюлево-Пасс. и Бирюлево-Тов. можно оформить бесплатные абонементы на «Тройку» до Павелецкого вокзала, сообщили в департаменте транспорта столицы.

В ведомстве указывали, что при реконструкции будет построен «фактически новый 120-метровый участок». Работы будут вести на участке между «Кантемировской» и «Царицыно», однако закрыть больший участок пришлось из отсутствия оборотных тупиков: они есть только на «Автозаводской» и «Орехово».

Планируется, что на данном участке построят новые несущие конструкции, восстановят гидроизоляцию, заменят чугунную обделку и т. д. Помимо этого, выполнят ремонт стен на «Коломенской» и переходов на «Кантемировской» и «Царицыно».