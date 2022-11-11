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Симферопольский суд отправил в колонию участника украинского нацбата

Суд в Симферополе приговорил к шести годам строгого режима участника украинского батальона
Здание Киевского районного суда Симферополя
Здание Киевского районного суда Симферополя (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Киевский районный суд Симферополя приговорил к шести годам колонии строгого режима гражданина Украины Айдера Умерова за участие в украинском вооруженном формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране», — сказала агентству представитель управления ФСБ Елена Варламова.

Умерова задержали пограничники в апреле этого года при попытке въехать в Крым. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.

В сентябре суд Симферополя приговорил к пяти годам колонии строгого режима еще одного гражданина Украины за участие в батальоне им. Номана Челебиджихана. Об этом также сообщила «Крыминформу» Елена Варламова.

Батальон им. Номана Челебиджихана — крымско-татарское вооруженное формирование Украины и состоит преимущественно из крымских татар. Он был создан в 2016 году и участвовал в блокаде Крымского полуострова после его присоединения к России. Его численность составляет более 250 человек. 1 июня 2022 года батальон признан в России террористической организацией.

Теги
Украина Россия ФСБ колония строгого режима
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