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Анкара и Ташкент поспорили о роли Северного Кипра в тюркской организации

Анкара заявила о новом статусе Северного Кипра в тюркской организации, Ташкент его отверг
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

Непризнанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус члена-наблюдателя Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в «Твиттер». После саммита МИД Узбекистана опроверг эту информацию.

«Турецкая республика Северного Кипра была принята в качестве члена-наблюдателя Организации тюркских государств. Мы всегда и везде рядом с ТРСК», — написал Чавушоглу.

На девятом саммите Организации тюркских государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что ТРСК была принята в ОТГ. «Наши кипрские братья, являющиеся неотъемлемой частью тюркского мира, не одиноки», — отметил он. Президент Турции поблагодарил организацию за солидарность. Эрдогана цитирует агентство Anadolu.

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, также находящийся на саммите, опроверг эту информацию, сообщает корреспондент агентства «Фергана».

«По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может», — сказал Норов на брифинге по итогам встречи.

В 1974 году, после правительственного кризиса и обострения отношений между греками-киприотами и турками-киприотами, на острове Кипр произошел военный переворот. Под предлогом восстановления конституционной власти на территорию Кипра зашли турецкие войска, после чего остров разделился на две части. На острове образовалась ТРСК, заняв примерно треть северной части Кипра. Ее признала только Анкара. Власти греческой части считают территорию ТРСК оккупированной.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году. В нее входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей приняты Венгрия и Туркменистан. Цель ОТГ — всестороннее сотрудничество между тюркоязычными странами и внесение совместного вклада в обеспечение мира и стабильности в регионе.

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