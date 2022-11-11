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Ефимов рассказал о создании нового производства на 230 рабочих мест

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Девятым по счету инвестором, с которым столичная мэрия заключила договор по льготной аренде земли под возведение производственных мощностей, стала компания «Горизонт-А», рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По условиям соглашения «Горизонт-А» построит на юго-востоке столицы производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика», — добавил чиновник. Речь идет об участке размером 0,32 га в Сормовском проезде столичного района Выхино-Жулебино. По плану там появится предприятие общей площадью 4,3 тыс. кв. м, которое позволит создать в Москве около 230 новых рабочих мест. Объем частных инвестиций в проект Ефимов оценил в 180 млн руб.

Сейчас у «Горизонта-А» имеется производство в Подмосковье, которое компания впоследствии планирует переместить в новый комплекс на юго-востоке Москвы. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, для города финансовый эффект выразится в дополнительных 65 млн руб. налоговых поступлений в год. Самой же компании благодаря современному оборудованию новой площадки переезд позволит нарастить оборот продукции в 2,5 раза.

Постройка этого предприятия признана столичными властями масштабным инвестиционным проектом (МаИП). Под такие задачи город с 2016 года выделяет инвесторам землю в аренду на пять лет без проведения торгов. А с марта 2022 года в рамках антикризисной поддержки бизнеса арендная ставка для МаИП снижена до символического 1 руб. в год. Переезд «Горизонта-А» — девятый подобный проект чуть более чем за полгода.

Теги
инвестиционные проекты Москва Владимир Ефимов Аренда земли
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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