В Москве скончался актер и бывший муж Елены Берковой Андрей Стоянов

Андрей Стоянов и Елена Беркова (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

В московской квартире нашли тело 48-летнего актера Андрея Стоянова, сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Актер Андрей Стоянов, 9 мая 1974 года рождения, обнаружен мертвым в Москве. Признаков насильственной смерти нет, причины выясняются», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности ночью 10 ноября. РЕН ТВ сообщает, что у Стоянова заподозрили передозировку неизвестными веществами. Телеграм-канал SHOT также указывает, что у Стоянова могла быть передозировка.

РБК обратился за комментарием в главное следственное управление СК России по Москве и к представителю Андрея Стоянова.

Стоянов родился в Славянске на Донбассе. Он снимался в сериалах «Дылды», «Ищейка», «Склифосовский», «Глухарь» и др. Всего у него было свыше ста ролей в кино.

«Комсомольская правда» пишет, что в 2017-м Стоянов женился на актрисе Елене Берковой. Уже через год супруги развелись, сообщает StarHit. Для Берковой это был пятый брак, для Стоянова — первый.