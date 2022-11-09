В Госдуме предложили ужесточить закон об уничтожении ценных растений

Корень женьшеня (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за уничтожение ценных растений, в том числе краснокнижных, следует из электронной базы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ряде российских регионов увеличилось число случаев уничтожения редких видов растений. Среди них — Дальний Восток, Алтай и Крым, где произрастает большое количество эндемичных растений. При этом в ряде случаев растения, обладающие лекарственными свойствами, уничтожаются «в целях последующего сбыта в сопредельных странах». В качестве примеров перечислены теневой бизнес по незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня в Приморье и Хабаровском крае, вырубка рощи фисташки туполистной в Крыму и др.

При этом, по словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений — нет.

Депутаты предлагают это противоречие ликвидировать и установить уголовную ответственность за повреждение, уничтожение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений, если лицо совершило преступление с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Составы уголовных преступлений, а также санкции предлагается установить по аналогии со статьей 258.1 УК (незаконная охота), говорится в пояснительной записке к документу. Максимальным наказанием по первой части этой статьи является лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Согласно тексту законопроекта (. pdf ), в Уголовном кодексе появится новая статья — 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». Таким образом, будут запрещены незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор, пересылка или продажа особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Российской Федерации, а также их продуктов, частей и производных.

Если нарушения, предусмотренные новой статьей УК (260.1), будут совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с использованием СМИ или сети Интернет или будут совершены лицом с использованием своего служебного положения, то максимальное наказание увеличивается. За такие преступления будут предусмотрены от шести до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до 3 млн руб.

РБК направил запрос в Госдуму.