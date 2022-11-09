В Госдуме предложили ужесточить закон об уничтожении ценных растений

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 16:26
Незаконно призванный сотрудник петербуржского банка покинул военную часть Общество, 18:50
Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра. Видео Политика, 18:46
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:42
В Казани в здании особняка загорелся ресторан Общество, 18:41
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» Политика, 18:39
Суровикин заявил о выросших возможностях войск за счет мобилизованных Политика, 18:34
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 18:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:28
Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра Политика, 18:20
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 18:19
Минфин занял на аукционах ОФЗ в 13 раз меньше, чем предлагали инвесторы Инвестиции, 18:11
В «Твиттере» появится новая отметка для официальных аккаунтов Общество, 18:08
Касаткина рассказала об опустошении после вылета с Итогового турнира WTA Спорт, 17:56
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 17:56
«Стабильный» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Госдуме предложили ужесточить закон об уничтожении ценных растений

В Госдуме предложили законопроект, ужесточающий наказание за уничтожение ценных цветов
Корень женьшеня
Корень женьшеня (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за уничтожение ценных растений, в том числе краснокнижных, следует из электронной базы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ряде российских регионов увеличилось число случаев уничтожения редких видов растений. Среди них — Дальний Восток, Алтай и Крым, где произрастает большое количество эндемичных растений. При этом в ряде случаев растения, обладающие лекарственными свойствами, уничтожаются «в целях последующего сбыта в сопредельных странах». В качестве примеров перечислены теневой бизнес по незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня в Приморье и Хабаровском крае, вырубка рощи фисташки туполистной в Крыму и др.

При этом, по словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений — нет.

Депутаты предлагают это противоречие ликвидировать и установить уголовную ответственность за повреждение, уничтожение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений, если лицо совершило преступление с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Составы уголовных преступлений, а также санкции предлагается установить по аналогии со статьей 258.1 УК (незаконная охота), говорится в пояснительной записке к документу. Максимальным наказанием по первой части этой статьи является лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн руб.



Согласно тексту законопроекта (.pdf), в Уголовном кодексе появится новая статья — 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». Таким образом, будут запрещены незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор, пересылка или продажа особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Российской Федерации, а также их продуктов, частей и производных.

Если нарушения, предусмотренные новой статьей УК (260.1), будут совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с использованием СМИ или сети Интернет или будут совершены лицом с использованием своего служебного положения, то максимальное наказание увеличивается. За такие преступления будут предусмотрены от шести до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до 3 млн руб.

РБК направил запрос в Госдуму.

Теги
растения Госдума законопроект Павел Крашенинников
«Стабильный» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте
Общество
В Магадане нашли мертвым депутата c фотографии с тушами убитых гусей
Общество
В России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу страны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter