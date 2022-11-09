Кириенко сообщил о работе лекторов общества «Знание» в центрах слаживания

Фото: znanierussia.ru

Лекторы Российского общества «Знание» работают совместно с Минобороны России почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности, в том числе на территории Донбасса. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«В условиях СВО лекторы общества «Знание» с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. <...> У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания», — сказал он.

Лекторы общества работают не только в центрах слаживания, но также в центрах установления боеготовности, в том числе и на территории Донбасса, отметил Кириенко.

Общество «Знание» существовало с советских времен. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», в апреле 2021-го призвал перезапустить его работу на современной цифровой платформе.

Общество «Знание» ведет просветительскую работу в регионах, занимается организацией и проведением бесплатных лекций, мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.