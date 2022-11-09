В Московском зоопарке открылась выставка про «кошку-невидимку»

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

С 9 ноября в Московском зоопарке заработала интерактивная выставка «Ирбис — кошка-невидимка», посвященная проблеме исчезновения снежного барса, рассказали в столичном департаменте культуры. Проект представляет собой коллаборацию зоопарка с национальным парком «Сайлюгемский» Республики Алтай, где находится крупнейшая в регионе популяция снежного барса.

Выставка состоит из трех сегментов: просветительский видеоролик, демонстрируемый на экране над главным входом в Московский зоопарк, граффити с изображением снежного барса у близлежащей станции метро «Баррикадная», а также семь интерактивных стендов, расположенных на Новой территории зоопарка. По словам организаторов, проект будет работать один год, вплоть до ноября 2023 года.

На открытии выставки председатель попечительского совета нацпарка «Сайлюгемский» Али Узденов напомнил, как активная просветительская кампания в свое время подняла интерес к проблеме исчезновения амурских тигров, вслед за чем это животное стало гордостью и символом Дальнего Востока. «Теперь и мы хотим показать, что у нас на Алтае есть снежный барс, что это наша гордость», — сказал Узденов, подчеркнув необходимость бережного отношения к их популяции.

Снежный барс (он же ирбис) — единственный представитель семейства кошачьих, проживающий исключительно в холодном климате. Ареал его обитания — горы Центральной Азии, от Тибета на юге до Алтая на севере. По своему охранному статусу снежный барс относится к исчезающим видам, он занесен как в российскую, так и в международную Красные книги. В России сейчас насчитывается не более 150–200 особей, или 2–3% от мировой популяции ирбисов. Как минимум 25 из них постоянно обитают на территории парка «Сайлюгемский», рассказал Али Узденов.

Один из снежных барсов в столичном питомнике (Фото: Пресс-служба Московского зоопарка)

Еще две пары снежных барсов содержатся в питомнике Московского зоопарка, где имеют все возможности для размножения. «Важно сохранять барса не только в естественной среде, но и как искусственную популяцию, — отметил заместитель гендиректора Московского зоопарка Алексей Суслов. — Это наша подстраховка на случай какого-либо катаклизма в природе — мы всегда сможем помочь нашим поголовьем». Весной 2023 года одну из пар ирбисов перевезут на всеобщее обозрение из питомника в один из вольеров в старой части зоопарка, добавил он.