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Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Кубанского казачьего хора Захаров

Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Кубанского казачьего хора Валентин Захаров

Умер артист Кубанского казачьего хора (ККХ) Валентин Захаров, более 40 лет служивший танцором, педагогом и балетмейстером в коллективе, сообщается на сайте хора.

Он скончался 8 ноября.

«Валентин Александрович — уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен. Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — сказал художественный руководитель хора Виктор Захарченко.

Захаров вместе с коллективом участвовал во Всероссийских смотре-конкурсе государственных русских народных хоров 1975 и 1984 годов, где ККХ был признан победителем. Вместе с хором Захаров ездил на выступления по всему миру.

Позднее он работал преподавателем, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В. Г. Захарченко, которая была создана при хоре в 1985 году. Также был репетитором и балетмейстером коллектива. В Краснодарском крае Захаров часто выступил как член жюри на различных мероприятиях.

Теги
Кубанский казачий хор танцоры
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