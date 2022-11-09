Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Кубанского казачьего хора Захаров

Умер артист Кубанского казачьего хора (ККХ) Валентин Захаров, более 40 лет служивший танцором, педагогом и балетмейстером в коллективе, сообщается на сайте хора.

Он скончался 8 ноября.

«Валентин Александрович — уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен. Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — сказал художественный руководитель хора Виктор Захарченко.

Захаров вместе с коллективом участвовал во Всероссийских смотре-конкурсе государственных русских народных хоров 1975 и 1984 годов, где ККХ был признан победителем. Вместе с хором Захаров ездил на выступления по всему миру.

Позднее он работал преподавателем, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В. Г. Захарченко, которая была создана при хоре в 1985 году. Также был репетитором и балетмейстером коллектива. В Краснодарском крае Захаров часто выступил как член жюри на различных мероприятиях.