Археологи нашли более 20 бронзовых статуй в древних термальных ваннах на северо-западе Италии. Об этом сообщает Министерство культуры Италии у себя в «Фейсбуке» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистcкой организацией и запрещена).

Открытие произошло в городе Сан-Кашано-деи-Баньи в регионе Тоскана. Археологические исследования в этом месте начались в 2019 году.

Скульптуры прекрасно сохранились благодаря защищавшим их термальным водам.Также археологи обнаружили 5 тыс. золотых, серебряных и бронзовых монет.

Доцент университета Джакопо Таболли, руководящий раскопками, заявил, что открытие проливает новый свет на закат этрусской цивилизации и расширение Римской империи в Центральной Италии между II и I веками до нашей эры (период, которым датируется большинство статуй). Это время было отмечено войнами и конфликтами на территории сегодняшних регионов Тоскана, Умбрия и Лацио. Тем не менее скульптуры свидетельствуют о том, что этрусские и римские семьи вместе молились божествам, сообщает Bloomberg. На статуях выгравированы как этрусские, так и латинские надписи.

Министерство культуры также сообщило, что в Сан-Кашано-деи-Баньи появится новый музей, где будут размещаться найденные статуи.