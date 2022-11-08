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Путин посетил выставку об обороне Москвы на Красной площади

Путин приехал на Красную площадь, чтобы посмотреть выставку об обороне Москвы в 1941 году

Президент Владимир Путин посетил выставку, посвященную истории обороны Москвы во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

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Путин осмотрел экспозицию военного транспорта и прошелся по Красной площади.

Мероприятие проводится в честь 81-летия битвы за Москву. На выставке представлены десятки образцов военной техники, стенды со стихами и песнями военных лет, здесь проходят театрализованные постановки для большего погружения в атмосферу ноября 1941 года. На экранах показывается кинохроника Великой Отечественной войны — военный парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы 1945 года.

По всей Красной площади размещены около 60 образцов машин времен войны, которые предоставил Музей техники Вадима Задорожного, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова ТАСС.

«Впервые на Красной площади представлен исторический дирижабль 1941 года. <...> Здесь у нас впервые два уникальных настоящих военных самолета стоят», — сказала Драгунова. Она пояснила, что цель мероприятия — дать посетителям возможность пройти «по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт».

7 ноября 1941 года прошел военный парад на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он проходил в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась в нескольких десятках километров от столицы.

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Владимир Путин Великая Отечественная война военный парад Выставка

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