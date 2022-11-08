Путин посетил выставку об обороне Москвы на Красной площади
Президент Владимир Путин посетил выставку, посвященную истории обороны Москвы во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Путин осмотрел экспозицию военного транспорта и прошелся по Красной площади.
Мероприятие проводится в честь 81-летия битвы за Москву. На выставке представлены десятки образцов военной техники, стенды со стихами и песнями военных лет, здесь проходят театрализованные постановки для большего погружения в атмосферу ноября 1941 года. На экранах показывается кинохроника Великой Отечественной войны — военный парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы 1945 года.
По всей Красной площади размещены около 60 образцов машин времен войны, которые предоставил Музей техники Вадима Задорожного, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова ТАСС.
«Впервые на Красной площади представлен исторический дирижабль 1941 года. <...> Здесь у нас впервые два уникальных настоящих военных самолета стоят», — сказала Драгунова. Она пояснила, что цель мероприятия — дать посетителям возможность пройти «по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт».
7 ноября 1941 года прошел военный парад на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он проходил в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась в нескольких десятках километров от столицы.