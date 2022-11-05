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Минобороны сообщило о ликвидации группы наемников в зоне спецоперации

Минобороны: российская разведка обнаружила и ликвидировала группу наемников в зоне СВО
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Разведчики Западного военного округа обнаружили и уничтожили группу наемников в зоне спецоперации на Украине, сообщается в телеграм-канале российского Минобороны.

Разведка, используя беспилотник, обнаружила наемников и разделилась на группы для нанесения ударов. Сначала по их бронемашине, которая находилась в лесопосадке, нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

«Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов», — говорится в сообщении.

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении подчеркнул, что «в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи».

Теги
Минобороны наемники Украина Военная операция на Украине
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