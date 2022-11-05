Прокуратура Костромской области: при пожаре в кафе «Полигон» погибли восемь человек

Число погибших при пожаре в костромском кафе выросло до восьми

Video

В результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме погибли восемь человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на областную прокуратуру. В экстренных службах агентству ранее сообщали о пяти жертвах.

«По предварительным данным, уже восемь погибших», — сказал представитель ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что начали проверку по факту произошедшего.

Сообщение о возгорании в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме поступило в 02:37 мск. И горящего здания было эвакуировано 250 человек, а из одного из подъездов соседнего дома — 15, заявляли в ГУ МЧС по Костромской области.

Площадь пожара составила 3,5 тыс кв. м., к 04:23 мск он был локализован, указали в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что причиной пожара стало использование пиротехники. «Человек, запустивший ракетницу в ночном клубе, объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.