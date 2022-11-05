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Перуанские индейцы освободили захваченных в качестве протеста туристов

Перуанские индейцы отпустили захваченных в качестве протеста против разлива нефти туристов

Группа коренных жителей Перу освободила десятки туристов, которых удерживали более суток в знак протеста против того, что община назвала бездействием правительства в связи с разливами токсичной нефти, сообщает Reuters со ссылкой на освобожденную туристку и местных чиновников.

Группа коренного населения Кунинико из района Ураринас в провинции Лорето в тропических лесах Амазонки Перу задержала суда с туристами, пересекавшими реку Мараньон, чтобы повысить осведомленность о разливе нефти в регионе из-за разрыва трубопровода компании Petroperu в середине сентября.

«Нас только что всех освободили, мы сели на лодку и направляемся в (город) Икитос», — сообщила одна из освобожденных туристок, перуанка Анжела Рамирес.

Независимое агентство общественного защитника Перу сообщило в «Твиттере», что «после диалога с (главой) общин Кунинико наша просьба об освобождении людей была принята».

Ранее Рамирес в разговоре с местной радиостанцией RPP заявила, что задержанных было порядка 150 человек, в том числе иностранные туристы. Среди захваченных были дети и пожилые люди, добавила Рамирес.

Она рассказала, что члены общины сказали задержанным, что они будут содержаться под стражей в течение 6-8 дней, пока не будет достигнуто решение и какой-то государственный орган не приедет в регион, чтобы решить проблему разлива нефти.

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«Они сказали нам, что это произошло потому, что они обратились к государству за решением проблемы разлива нефти 46 раз, и что в результате теперь есть двое погибших детей и женщина», — сказал она.

Глава группы коренных народов Уотсон Трухильо заявил RPP, что «право и уважение к жизни должны восторжествовать». Он сказал, что будут предоставлены условия для возвращения пожилых людей, беременных женщин и других лиц, у которых есть осложнения со здоровьем.

До этого он подчеркивал, что захваченные туристы поняли причины такого поведения общины коренных жителей. «Мы подошли к лодке, чтобы сообщить им [туристам], почему это делается: из-за невнимательности президента. <...> Они понимают, почему мы это делаем, и это помогает нам. Мы чувствуем, что они союзники, потому что они видят реальность, в которой мы живем», — сказал он.

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