Харламов объявил об уходе из Comedy Club

Актер и шоумен Гарик Харламов покинул комедийное шоу Comedy Club на телеканале ТНТ, где он был ведущим. Об этом артист сообщил на своей странице в Istagram (принадлежит компании Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой (шоумен Павел Воля, ведущий Comedy Club. — РБК) эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (комик Андрей Бебуришвили. — РБК), в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал он.

О том, что Харламов перестанет вести Comedy Club и покинет шоу, а его место займет Бебуришвили, ранее сообщил телеканал ТНТ. На его сайте появилась запись о выпуске, который должен выйти в эфир 4 ноября. В ней говорилось: «В самом начале выпуска Павел Воля объявит, что «настала пора новых ведущих» и представит публике Андрея Бебуришвили, который заменит в этой роли Гарика Харламова».

Харламову 41 год, он родился 28 февраля 1981 года в Москве. Настоящее имя артиста — Игорь. Харламов, выступал в КВН, был ведущим передачи «Три обезьяны» на Муз-ТВ, реалити-шоу «Офис» на ТНТ, юмористического проекта «Бульдог-шоу» на НТВ.

Известность получил как резидент шоу Comedy Club. Снялся в нескольких фильмах. Среди известных работ — «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм — 2».

Харламов участвовал в Comedy Club с 2005 года,

Андрей Бебуришвили родился 11 сентября 1992 года в Волгограде, ему 30 лет. Снялся в нескольких фильмах, включая проект «Неадекватные люди 2». В 2014 году победил в финале проекта «Comedy Баттл», после чего стал резидентом Comedy Club.