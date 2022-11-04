Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Reuters узнал о просьбе США к России отговорить КНДР от ядерных испытаний Политика, 04:18
Глава Банка Англии заявил о риске обвала рынка страны из-за решений Трасс Экономика, 04:18
Харламов объявил об уходе из Comedy Club Технологии и медиа, 03:46
NYT узнала о возможном введении Маском в Twitter платных личных сообщений Технологии и медиа, 03:12
Киев уведомил МАГАТЭ о нарушении электроснабжения Южно-Украинской АЭС Политика, 03:06
Мужа Пелоси выписали из больницы через шесть дней после нападения Политика, 02:24
Отключение электричества на Украине за день затронуло 4,5 млн человек Политика, 02:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россиянин не пощадил сербов. Обзор футбольных еврокубков Спорт, 01:39
В Думе предложили дать добровольцам статус ветерана боевых действий Политика, 01:33
Reuters узнал о договоренности G7 по фиксированной цене на нефть Политика, 01:09
У выпустившего дельфинов директора дельфинария забрали морских котиков Общество, 00:47
Арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД останется под стражей до суда Политика, 00:26
Генсек НАТО призвал продлить «зерновую сделку» Политика, 00:10
Что известно об умершем бойце ММА Александре Писареве Спорт, 00:00
Технологии и медиа ,  
0 

Харламов объявил об уходе из Comedy Club

Актер и шоумен Гарик Харламов покинул комедийное шоу Comedy Club на телеканале ТНТ, где он был ведущим. Об этом артист сообщил на своей странице в Istagram (принадлежит компании Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой (шоумен Павел Воля, ведущий Comedy Club. — РБК) эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (комик Андрей Бебуришвили. — РБК), в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал он.

О том, что Харламов перестанет вести Comedy Club и покинет шоу, а его место займет Бебуришвили, ранее сообщил телеканал ТНТ. На его сайте появилась запись о выпуске, который должен выйти в эфир 4 ноября. В ней говорилось: «В самом начале выпуска Павел Воля объявит, что «настала пора новых ведущих» и представит публике Андрея Бебуришвили, который заменит в этой роли Гарика Харламова».

Харламову 41 год, он родился 28 февраля 1981 года в Москве. Настоящее имя артиста — Игорь. Харламов, выступал в КВН, был ведущим передачи «Три обезьяны» на Муз-ТВ, реалити-шоу «Офис» на ТНТ, юмористического проекта «Бульдог-шоу» на НТВ.

Известность получил как резидент шоу Comedy Club. Снялся в нескольких фильмах. Среди известных работ — «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм — 2».

Харламов участвовал в Comedy Club с 2005 года,

Андрей Бебуришвили родился 11 сентября 1992 года в Волгограде, ему 30 лет. Снялся в нескольких фильмах, включая проект «Неадекватные люди 2». В 2014 году победил в финале проекта «Comedy Баттл», после чего стал резидентом Comedy Club.

Теги
Гарик Харламов Comedy Club уход
Материалы по теме
Продюсеры Comedy Club создали независимый продакшен
Технологии и медиа
Харламов и Асмус официально развелись
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter