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В Москве впервые с апреля зафиксировали девятибалльные пробки

В Москве впервые с апреля образовались пробки в девять баллов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице образовались пробки в 9 баллов в преддверии длинных выходных, сообщает московский дептранс.

По его данным, с утра по дорогам Москвы уже проехало 2,81 млн автомобилей, что примерно на 40 тыс. больше, чем накануне. На движение влияют в том числе мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14-й, 27-й, 32-й и 52-й км) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада), пояснили в ведомстве.

«Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области», — говорится в сообщении.

Дептранс рекомендовал пользоваться общественным транспортом или отложить поездки, а также призвал автомобилистов побыстрее поменять резину на зимнюю.

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки в 8 баллов. Согласно его прогнозу, к 19:00 ситуация улучшится: показатель упадет до 7 баллов, а к 21:00 движение вновь будет свободным.

7 сентября ведомство предупредило водителей о возможных девятибалльных пробках из-за дождя. В последний раз заторы достигали этой отметки в апреле.

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