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Ефимов рассказал об объемах инвестиций в новые производства МФК «Руднево»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В Москве 2 ноября ввели в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка «Руднево», который станет новой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва», рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что открыты два корпуса, которые занимают земельный участок площадью около 1 га. «После полного завершения строительства современный многофункциональный комплекс «Руднево» станет крупнейшим индустриальным парком Москвы. Объем частных инвестиций в новые производства, которые разместятся там, превысит 12,5 млрд руб.», — добавил Ефимов.

Кампания по приему заявок на резидентство в МФК «Руднево» началась в мае 2022 года, и за эти полгода получено уже свыше сотни обращений от потенциальных инвесторов. Так, потенциальные резиденты планируют разместить там предприятия по выпуску медицинских имплантов, реагентов для медлабораторий, печатных плат и другой высокотехнологичной продукции.

Резиденты будущей площадки не будут выплачивать имущественный, транспортный и земельный налоги, а ставка налога на прибыль составит для них всего 2%. На территории будет введен режим свободной таможенной зоны, а также будут действовать льготы по аренде земли.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, общая площадь строящихся и проектируемых производственных объектов «Руднево» превысит 200 тыс. кв. м. Подать заявку на размещение своего производства в индустриальном парке «Руднево» можно уже сейчас на сайте проекта.

Теги
индустриальный парк Технополис Москва Владимир Ефимов Сергей Собянин
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