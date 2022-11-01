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В Петербурге вернут Мефистофеля на Лахтинскую улицу

В Санкт-Петербурге восстановят барельеф с Мефистофелем, разрушенный в 2015 году
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В Санкт-Петербурге будет восстановлен барельеф с Мефистофелем, который располагался в доме на Лахтинской улице. Об этом сообщила пресс-служба жилищного комитета.

«Детальное сходство первоначального крылатого демона и новой фигуры мы гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил», — отметили в Фонде капитального ремонта.

Стоимость работ по проектированию оценивается в 1,5 млн руб., а на сам ремонт будет направлено около 13,5 млн руб.

Здание на Лахтинской в 1910–1911 годах создал архитектор Александр Лишневский. Барельеф, по одной из версий, является изображением Федора Шаляпина в образе Мефистофеля. Мефистофель — один из центральных персонажей трагедии Гете «Фауст». В европейском фольклоре это злой дух, испытывающий человека.

Барельеф с Мефистофелем пострадал от рук вандалов летом 2015 года. После инцидента в редакцию местного издания «Фонтанка» поступило письмо, в котором ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Казаки Санкт-Петербурга».

Полиция возбудила уголовное дело по ст.243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и 1 сентября допросила молодого человека, который сознался в том, что сбил барельеф Мефистофеля. Следствие установило исполнителей и заказчиков.

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Исполнителем оказался промышленный альпинист Константин Исаков, который получил 5 тыс. руб. за то, что разбил кувалдой скульптуру. Инициатором акта вандализма был православный активист и собственник компании «Гранит» Василий Щедрин. Им помогал Андрей Бреус, муниципальный депутат «Аптекарского острова» и глава исполкома «Единой России» на Петроградской стороне. Последний собрал осколки скульптуры и увез их, писала «Фонтанка».

Уголовное дело в отношении подозреваемых в уничтожении Мефистофеля закрыли в декабре 2015 года. Перед этим заказчик перечислил в бюджет города сумму, в которую оценили ущерб зданию, — 664 тыс. руб.

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Мефистофель барельеф Мефистофеля Санкт-Петербург реставрация
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