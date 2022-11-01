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Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории

Захарова: главе МИД ФРГ Бербок после заявлений о Средней Азии и России стоит купить карту
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок стоит купить учебник истории и карту мира и в отпуске изучить «первичные признаки геополитики», заявила в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала Захарова.

Бербок 30 октября отправилась в поездку по странам Центральной Азии. До 2 ноября министр посетит столицу Казахстана Астану, столицу Узбекистана Ташкент и узбекский город Самарканд.

Министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте призвала не допустить беспрепятственного усиления в Центральной Азии влияния России и Китая.

Перед поездкой Бербок заявляла: «Мне важно, чтобы будущее не просто уготовило им выбор между тесной смирительной рубашкой на привокзальной площади России и зависимостью от Китая». Министр выразила желание выяснить, какие надежды и ожидания жители Казахстана и Узбекистана возлагают на Европу.

Ситуация на Украине, по мнению Бербок, заставляет все государства — преемники СССР задуматься, «можно ли в какой-то момент поставить под сомнение их государственность».

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О том, что Россия хочет восстановить свое влияние в республиках бывшего СССР, ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он называл это «целью президента [России Владимира] Путина». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждала, что Путин хочет войти в историю и воссоздать СССР. По мнению Нуланд, Россия рассматривает Украину и другие страны бывшего Советского Союза как сферу своего влияния.

Путин неоднократно утверждал, что Россия не стремится к восстановлению СССР и России в границах империи. Москва после распада СССР «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве», говорил глава государства.

Теги
Анналена Бербок Казахстан Узбекистан Мария Захарова
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