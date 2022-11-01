Замами главы Минцифры стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 16:42
Глава Приморского края сообщил о привлечении студентов к сборке дронов Политика, 22:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
«Динамо» прервало четырехматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ Спорт, 21:57
WSJ узнала о передаче Саудовской Аравией США данных об атаке Ирана Политика, 21:55
Путин призвал не превращать поддержку семей военнослужащих в рутину Политика, 21:53
Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории Политика, 21:52
Панарин вошел в число звезд месяца в НХЛ Спорт, 21:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Замами главы Минцифры стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture Политика, 21:27
Илон Маск придумал новые варианты монетизации Twitter Технологии и медиа, 21:27
В Киевской области пообещали оборудовать 425 укрытий от ядерной угрозы Политика, 21:26
«Ак Барс» после возвращения в состав Радулова проиграл ЦСКА Спорт, 21:17
Маркл заявила, что принц Гарри не знал ответы для гражданства Британии Общество, 21:13
Росздравнадзор нашел в московской аптеке уже выданные льготные препараты Общество, 21:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:03
Политика ,  
0 

Замами главы Минцифры стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture

Новыми замминистра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture

Евгений Филатов и Григорий Борисенко, работавшие в консалтинговых конгломератах Accenture и PricewaterhouseCoopers, стали новыми заместителями министра цифрового развития. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Филатов и Борисенко заменят Андрея Черненко и Николая Яцеленко.

Григорий Борисенко с 2008 года возглавлял в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) направление по оказанию услуг в области анализа данных. Под его руководством реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и Магнитогорского металлургического комбината.

Евгений Филатов отвечал в российском представительстве ирландской компании Accenture за направление инфраструктурного бизнеса.

Весной 2022 года в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине PwC и Accenture объявили, что прекращают работу в России. Обе группы передали своих «дочек» в России локальному бизнесу, который стал независим от оригинальных компаний. Вместо PwC в России образовалась компания «Технологии доверия», на месте Accenture — «Аксеникс», где некоторое время также работали Борисенко и Филатов.

После начала спецоперации из России ушли все представители «большой четверки» — крупнейших международных компаний по аудиту и консалтингу — Deloitte, PwC, KPMG и EY. Они все выделили российские подразделения из своих глобальных сетей.

Читайте на РБК Pro
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца
Теги
аудит цифровизация заместитель министра
Материалы по теме
Аудиторские компании KPMG и PwC исключат российские филиалы из сетей
Политика
PwC описала нанесенный COVID-19 ущерб работающим женщинам
Общество
Оценщиком для сделки по продаже «Открытия» станет бывший Deloitte
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter