Замами главы Минцифры стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture

Евгений Филатов и Григорий Борисенко, работавшие в консалтинговых конгломератах Accenture и PricewaterhouseCoopers, стали новыми заместителями министра цифрового развития. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Филатов и Борисенко заменят Андрея Черненко и Николая Яцеленко.

Григорий Борисенко с 2008 года возглавлял в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) направление по оказанию услуг в области анализа данных. Под его руководством реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и Магнитогорского металлургического комбината.

Евгений Филатов отвечал в российском представительстве ирландской компании Accenture за направление инфраструктурного бизнеса.

Весной 2022 года в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине PwC и Accenture объявили, что прекращают работу в России. Обе группы передали своих «дочек» в России локальному бизнесу, который стал независим от оригинальных компаний. Вместо PwC в России образовалась компания «Технологии доверия», на месте Accenture — «Аксеникс», где некоторое время также работали Борисенко и Филатов.

После начала спецоперации из России ушли все представители «большой четверки» — крупнейших международных компаний по аудиту и консалтингу — Deloitte, PwC, KPMG и EY. Они все выделили российские подразделения из своих глобальных сетей.