В мэрии сообщили о ходе строительства флагмана инновационного центра МГУ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В учебно-образовательном кластере «Ломоносов» идут работы по устройству кровли и фасада. Готовы монолитные и железобетонные конструкции здания. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплекс станет частью Инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы». В строительстве объекта задействованы 1560 человек.

«На площадке завершены работы нулевого цикла и возведение монолитных железобетонных конструкций. На финальной стадии находится устройство внутренних стен и перегородок, кровли и фасада», — уточнил заммэра.

Рабочие также продолжают благоустройство прилегающей территории, оно выполнено на 49%. Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком: «Готовность инженерного оборудования оценивается в 67%, — сообщил Бочкарев. — Монтаж наружных инженерных сетей выполнен на 74%».

Комплекс будет 10-этажным, в нем расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний и другие пространства, предназначенные для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности. Помимо этого, в здании организуют помещения для выставок.

Кластер «Ломоносов» — флагман проекта инновационного центра МГУ. Здание площадью 65 тыс. кв. м строит правительство Москвы. Его планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 — начале 2023 года. Ранее об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Месяц назад кластеру «Ломоносов» присвоили официальный адрес. С сентября 2022 года он находится на Раменском бульваре, 1.