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Поставщика «гнилых» рубашек для МВД обвинили в мошенничестве

«Коммерсантъ»: гендиректора поставщика «гнилых» рубашек для МВД обвинили в мошенничестве
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Поставщика более чем 350 тыс. некачественных рубашек для сотрудников Министерства внутренних дел обвинили в мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования Следственного комитета.

Партию рубашек в 2017 году поставила ведомству компания БМФ, ущерб от этой поставки оценили в 564,5 млн руб. Следствие считает, что гендиректор БМФ Борис Ляшук, желая сэкономить, давал указания использовать гнилые нити для пошива форменных рубашек, из-за чего они быстро приходили в негодность. По мнению следователей, ущерб причинен не только министерству, но и всей Российской Федерации, поскольку контракт был заключен в рамках гособоронзаказа.

Уголовное дело о мошенническом хищении бюджетных средств в особо крупных размерах было возбуждено в марте 2019 года, однако до 2021 года в нем фигурировали «неустановленные лица». Ляшука арестовали 28 октября 2021 года, с тех пор он находится под стражей. Бизнесмен вины не признает.

БМФ подписала соглашение с МВД на поставку не только рубашек, но и форменных блузок и платьев. И, хотя к их качеству у Следственного комитета нет претензий, обвиняемому вменен в вину ущерб на полную стоимость контракта. Также «Коммерсантъ» указывает, что в материалах дела есть гарантийные письма компании-исполнителя, в которых говорится, что она готова в случае выявления недостатков заменить поставленную ею МВД продукцию. В этих письмах определен и гарантийный срок: в случае хранения на складах — 10 лет, а в случае носки — один год. Однако заказчик с претензиями к компании не обращался.

Ляшук считает следствие предвзятым. Бизнесмен отказался знакомиться с более чем ста томами уголовного дела после завершения расследования. Как сообщила «Коммерсанту» адвокат Ляшука Ольга Шокурова, расследование проведено некомпетентно, а обвиняющая сторона «пытается выиграть время, чтобы закрыть свои недочеты». В сентябре Басманный суд продлил срок содержания Ляшука под стражей, защита подала апелляцию.

За статью, вменяемую Борису Ляшуку (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

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Теги
МВД мошенничество госзаказ рубашки
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