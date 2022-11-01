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Свыше 65 тыс. рабочих мест появится на месте бывших промзон Москвы

Вице-мэр Ефимов анонсировал создание свыше 65 тыс. рабочих мест на 16 участках КРТ
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В рамках комплексного развития 16 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Москве построят предприятия и общественно-деловые объекты, благодаря которым в городе появится более 65 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) сегодня ведется активная работа на участках площадью свыше 286 га, расположенных в семи столичных округах. «Редевелопмент шести территорий проводят правообладатели, развитием еще шести занимаются городские операторы, для реорганизации четырех территорий инвесторов выбрали по итогам аукционов», — уточнил Ефимов. По его словам, общие вложения в эти проекты составят порядка 580 млрд руб.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на 16 указанных участках бывших промзон будет построено порядка 6 млн кв. м недвижимости, половина из которых предназначена под жилье. Остальные «квадраты» относятся к объектам нежилого фонда: чуть больше четверти площади предназначено под производственные нужды, чуть меньше четверти — под объекты социального развития и сферы услуг. «Современные производства и технопарки разместятся на площади свыше 1,7 млн кв. м, — уточнил Гаман. — Детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и иная сопутствующая инфраструктура займут 1,4 млн кв. м».

На данный момент программа комплексного развития территорий реализуется в районах: Щукино, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Войковский, Тропарево-Никулино, Зюзино, Печатники, Нагорный, Текстильщики, Хорошево-Мневники, Тимирязевский, Теплый Стан, Кунцево, Ясенево и Головинский.

Теги
редевелопмент промзоны рабочие места Строительство Москва Владимир Ефимов
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