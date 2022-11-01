Ракова анонсировала появление соцкоординаторов во всех больницах Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Во всех стационарах столицы немедицинскую помощь нуждающимся будут оказывать социальные координаторы. Они помогут пациентам на всех этапах нахождения в больнице, а также после выписки из медучреждения. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, впервые сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений опробовали в период COVID-19. «Такой формат взаимодействия открыл новые перспективы. Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг. Мы начали применять такой подход и в обычных условиях», — уточнила Ракова.

Сейчас эта программа работает уже в 17 московских больницах, где сотрудники службы социальных координаторов помогают пациентам, нуждающимся в поддержке. «В первую очередь это одинокие пожилые, люди с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные и другие. Социальную помощь могут получить все, кому она необходима», — сообщила вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, такой подход уже показывает результаты: «С момента запуска пилотной программы более чем 13 тыс. пациентов оказали необходимую поддержку: от поиска родственников до содействия в получении социальной помощи в надомной или стационарной форме после выписки».

Для обращения к социальным координаторам не требуется заявлений и специальных действий. Сотрудники соцслужб узнают о том, что человек нуждается в помощи, или от самого пациента, или от врачей. Далее они устанавливают имеющиеся у человека ограничения в самообслуживании и определяют, какую помощь нужно оказать в его жизненной ситуации.

В случае необходимости пациенту помогают восстановить документы, найти родственников, которые могли бы взять на себя заботу о нем, и оказывают помощь в период госпитализации. После выписки из больницы социальные службы продолжают сопровождение москвичей, которым требуется дальнейшая помощь. Например, сопровождение в стационарном учреждении соцзащиты, помощь в получении технических средств реабилитации и другая поддержка. В этом помогают специалисты центра социального обслуживания по месту жительства.

Важно, что работа социальных координаторов помогает пациентам преодолеть стресс и решить бытовые вопросы во время госпитализации. Это снимает немедицинские вопросы с врачей, которые смогут уделять больше времени непосредственно лечению пациентов. Такой подход будет также реализован и в шести новых скоропомощных медкомплексах, которые смогут принять первых пациентов уже в январе 2023 года.