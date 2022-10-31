Путин принес соболезнования после гибели 141 человека на мосту в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди после гибели 141 человека при обрушении моста в штате Гуджарат, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы», — написал Путин.

Подвесной мост в городе Морви в штате Гуджарат на западе Индии обрушился вечером 30 октября, в результате, согласно последним данным властей, погиб 141 человек.

Мост открыли 26 октября после реконструкции, проезд по нему запрещен. Издание утверждает, что объект сдали в эксплуатацию без соответствующего сертификата безопасности. Мост мог обрушиться, не выдержав большого количества людей. В момент обрушения на нем могли находиться около 500 человек, 350 из них оказались в воде, пишет The Hindu.

Главный министр Гуджарата пообещал выплатить по 4 млн рупий (около $48 тыс.) семьям погибших и 50 тыс. рупий (около $600) пострадавшим. После произошедшего в Индии завели уголовное дело по статьям о непредумышленном убийстве, умышленных действиях, повлекших смерть, и пособничестве в преступлении.