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Ракова рассказала о помощи в построении карьеры для 440 тыс. москвичей

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Московская служба занятости населения превратилась в крупнейшего кадрового оператора и флагмана HR-отрасли, рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она сообщила, что с 2019 года помощь в трудоустройстве получили свыше 440 тыс. москвичей, то есть каждый второй соискатель центра занятости.

30 октября 2022 года исполнилось 32 года со дня создания службы, но вице-мэр напомнила, что новый отсчет ведется от 2019 года. Тогда центры «Моя работа» были преобразованы и превратились в многофункциональные хабы с комплексным подходом к трудоустройству и самыми продвинутыми практиками. «Москва — это город больших возможностей для самореализации и построения успешной карьеры, — отметила Анастасия Ракова. — Однако бывает, что в силу разных жизненных обстоятельств соискатели сталкиваются с трудностями при поиске работы. Москвичи, оказавшись в подобной ситуации, могут быть уверены — город всегда придет им на помощь».

Центр занятости населения города Москвы (ГКУ ЦЗН) состоит из 57 отделов трудоустройства, рассредоточенных по всей столице. Чаще всего отделы расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры ЦЗН «Моя работа» с расширенным пакетом услуг находятся на улицах Щепкина и Шаболовской, а на улице Куусинена работает Кадровый центр для тех, кто находится под риском увольнения.

На сегодняшний день 60% обратившихся находят себе работу. Сократились и сроки поиска, сообщила вице-мэр: если в 2020 году на подбор вакансии у москвича уходило более трех месяцев, то в 2022 году — в среднем два с половиной месяца. Лидируют в списке востребованных профессий сфера услуг, торговля, транспорт и логистика. Свыше 30% соискателей трудоустраиваются в индустрию услуг. Порядка 20% получают позицию бухгалтера, экономиста, делопроизводителя, секретаря или офис-менеджера. Около 15% вышли на работу продавцами-консультантами, кассирами, мерчендайзерами или кладовщиками.

Главным достижением столичной службы занятости Анастасия Ракова назвала отказ от устаревших и формальных подходов в пользу индивидуальных, учет всех потребностей каждого соискателя и его жизненной ситуации. Заместитель мэра напомнила об основных модулях в работе службы:

Бесплатное обучение. С 2019 года, когда были запущены уникальные образовательные программы, ими воспользовались 27 тыс. человек. Стабильный спрос у соискателей на курсы по управлению закупками и работе в «1С: Предприятие». А самый популярный курс на сегодня — «Менеджер по работе с маркетплейсами». Отдельное обучение в центрах «Моя работа» проходит для матерей с детьми дошкольного возраста (воспользовались более 11 тыс. человек) и для горожан старше 50 лет (воспользовались свыше 16 тыс. соискателей).

Семинары и тренинги. В отличие от предыдущего пункта, они направлены не на освоение профессии, а на успешное трудоустройство. Флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина организует три-четыре таких мероприятия ежедневно, а на улице Шаболовка — два тренинга в день. С 2019 года через них прошли более 50 тыс. москвичей, а «индекс удовлетворенности» их качеством у участников составляет 97%». Всего в пакете у столичной службы занятости 27 образовательных продуктов, включая тренинги, вебинары, воркшопы, деловые и трансформационные игры.

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Профориентация и тестирование предназначены для тех, кто еще не определился с направлением будущей работы. В центре «Моя работа» представлено свыше 200 различных тестов и других инструментов — от оценки личностных и деловых качеств до проверки навыков в бухучете, компьютерной грамотности, программировании, а также в конкретных отраслях. Воспользовались этой опцией более 36 тыс. человек. По итогам таких тестов соискатель может скорректировать свой карьерный план, определиться с профподготовкой или открыть свое дело.

Свое дело. Помогают и тем москвичам, которые стремятся к предпринимательству и хотят работать на себя. В центре на Шаболовке действует программа «Самозанятость в руки». Она настолько популярна, что ушла в регионы. Только в этом году для потенциальных предпринимателей проведено более 350 мероприятий. А за четыре года благодаря Московской службе занятости свыше 30 тыс. человек зарегистрировались как ИП и открыли свое дело.

Теги
«Мои документы» Москва Анастасия Ракова служба занятости
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