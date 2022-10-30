В Общественной палате предложили давать право опеки по штампу в паспорте
Общественная палата России предложила упростить процедуру получения права опеки над внуками, для бабушек и дедушек за счет специальной печати в паспорте, которую смогут ставить по заявлению родителей. Соответствующее обращение общественники направили в правительство, пишет газета «Известия» со ссылкой на копию документа
«Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах», — говорится в письме. Комиссия Общественной палаты направила его правительству 27 октября.
Штамп предлагают ставить в органах МВД по заявлению обоих родителей или одного из них, если второй лишен родительских прав.
Автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко пояснил газете, что права бабушек, дедушек и других родственников в отношении детей ограничены. Они могут общаться с детьми, но не воспитывать их, как родители. Для того, чтобы взять детей на воспитание, бабушкам и дедушкам необходимо оформлять временную опеку. По словам Рыбальченко, если они этого не сделают, ребенка могут изъять из семьи.
Кроме того, если ребенку потребуется медицинская помощь, пока он отдыхает у бабушки, она не сможет добиться его госпитализации, так как не имеет на это права, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Штамп в паспорте избавит бабушек и дедушек от необходимости доказывать право опеки и решит эти проблемы, считает Рыбальченко.
Согласно закону «Об опеке и попечительстве», родители по собственному заявлению могут дать временное опекунство бабушкам, дедушкам и другим родственникам на период, пока они будут отсутствовать, чтобы наделить их всеми правами опекуна. Для этого необходима уважительная причина, к примеру, командировка или обучение ребенка за границей.
Нотариальные доверенности потребуется заверить, чтобы забрать ребенка из школы или детского сада. Это связано с тем, что, согласно ст. 64 Семейного кодекса, законными представителями ребенка являются родители. Всем остальным родственникам, которые не являются таковыми, образовательное учреждение передать ребенка не может.