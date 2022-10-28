В мэрии сообщили о росте обеспеченности москвичей жильем

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Уровень обеспеченности жителей Москвы жильем ежегодно увеличивается, и положительная динамика здесь наблюдается последние десять лет. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на сегодняшний день общая площадь жилых помещений, которая в среднем приходится на одного горожанина, составляет 22,3 кв. м.

Вице-мэр подчеркнул, что эта цифра постоянно растет благодаря высоким темпам строительства. Он привел в пример рекордный прошлый год, за который в столице ввели в строй беспрецедентный объем жилья — 7,81 млн кв. м. Однако только с начала 2022 года уже построено свыше 4,9 млн кв. м. При этом доля частных инвесторов по состоянию на середину октября составляла 89,5%.

В Стройкомплексе Москвы ранее сообщали, что столица уже перевыполнила годовой план по строительству и вводу в строй жилой недвижимости более чем на 300 тыс. «квадратов». То есть почти на 7% превышена планка в 4,5 млн кв. м, которая установлена федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня глава Стройкомплекса пояснил, что выполнение плановых показателей этого проекта позволит уже в 2023 году поднять показатель обеспеченности жильем. Он рассчитывается как отношение всего жилого фонда города к численности его населения на конец года.

Плановые значения, установленные в нацпроекте, учитывают не только количество, но и качество жилья — современность и комфорт. Не менее важным является комплексное, сбалансированное развитие территорий: вместе с жильем должны строиться социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что одновременно с вводом 4,8 млн кв. м жилых площадей в Москве с начала 2022 года было построено 78 таких объектов. Из них 28 — детские сады, 16 — школы, 11 медицинских и реабилитационных объектов, 18 спортивных объектов и пять объектов культуры.