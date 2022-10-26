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Мэр Шахтерска сообщил, что при пожаре из-за обстрела ВСУ пострадавших нет

Мэр Шатов: при пожаре из-за обстрела ВСУ в Шахтерске пострадавших нет

В результате пожара на железнодорожной станции в Шахтерске Донецкой народной республики, который произошел из-за обстрела с украинской стороны, никто не пострадал, сообщил мэр города Александр Шатов, передает ТАСС.

В МЧС региона рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 21:29. Прибывшие подразделения ведомства установили, что из-за попадания снаряда загорелись 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровля станции. Для ликвидации пожара привлекли 10 пожарных автоцистерн и направили пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска.

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Шахтерск находится примерно в 60 км от Донецка.

Накануне под обстрел попали приграничные села Тишанка и Вериговка Белгородской области. Вериговка находится близ контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате инцидента не было, повреждены пять жилых домов в Тишанке и два — в Вериговке.

С 20 октября в ДНР, а также в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Президент Владимир Путин объяснил введение этого режима на присоединенных территориях тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

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По его словам, до включения в состав России в этих регионах действовал режим военного положения и сейчас он будет «оформлен в рамках российского законодательства». В связи с этим глава государства подписал соответствующий указ.

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