Умер автор военных романов Иван Черных

Писатель и журналист Иван Черных умер в возрасте 95 лет, сообщают газета «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным источников, писатель умер 25 октября в Москве у себя дома на Вильнюсской улице.

Черных родился в 1927 году в Воронежской области. В 20 лет он поступил в Балашовское военное училище летчиков дальней авиации, после окончания которого десять лет летал на военных самолетах.

В 1961 году Черных завершил военную службу и стал корреспондентом газеты «Красная звезда». Через два года он поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. После учебы занял должность заместителем главного редактора редакции художественной литературы Воениздата.

Черных писал военные романы, основанные на реальных событиях, среди них — «Нелетная погода», «Гарантирую жизнь», «Правый берег», «Злой ветер афганец», «Баксы не пахнут», «Гадюка на груди», «Бандит и опер» и др.

С 1979 года Черных является членом Союза писателей. Также он награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть».